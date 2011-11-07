〔中国债市动态〕现券收益率稳中趋跌,投资者观望後市政策放松信号

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透北京11月7日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率稳中趋跌,因今日例行准备金缴款不改境内市场流动性相对宽松的格局,而外围形势亦不容乐观,助添投资者对境内政策放松的观望心态.
"今天债市(收益率)整体还是有点跌,但跌幅不大,就三年期央票收益率下跌比较多,今天(公开市场)没有三年期央票需求的申报."北京一大行交易员称,年内新债供给不多,但有些机构可能增加发行规模.
该交易员并表示,债市收益率已下跌较多,投资者已转为谨慎;若政策放松信号出现,投资者则会再获做多动能.
"今天准备金缴款,资金面稍微紧张点,但流动性还是比较宽松."华东一银行交易员认为,"欧债危机对境内市场的实际影响不大,但心理影响比较大,尤其是对外资行的心理."
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).
中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行上缴存款准备金并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.[ID:nCN1200276]
德债期货上周五上涨,因20国集团(G20)成员国鲜有承诺参与欧元区救助基金的忧虑,以及意大利政治紧张局势加剧,迫使投资者进行避险.[ID:nCN1199272]
剩馀期限近三年的央票1101078券CN1101078=CFXS今日加权收益率报于3.8451%,上日为3.9443%.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9