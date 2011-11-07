〔中国债市动态〕现券收益率稳中趋跌,投资者观望後市政策放松信号

路透北京11月7日电---中国银行间债市周一早盘现券收益率稳中趋跌,因今日例行准备金缴款不改境内市场流动性相对宽松的格局,而外围形势亦不容乐观,助添投资者对境内政策放松的观望心态.

"今天债市(收益率)整体还是有点跌,但跌幅不大,就三年期央票收益率下跌比较多,今天(公开市场)没有三年期央票需求的申报."北京一大行交易员称,年内新债供给不多,但有些机构可能增加发行规模.

该交易员并表示,债市收益率已下跌较多,投资者已转为谨慎;若政策放松信号出现,投资者则会再获做多动能.

"今天准备金缴款,资金面稍微紧张点,但流动性还是比较宽松."华东一银行交易员认为,"欧债危机对境内市场的实际影响不大,但心理影响比较大,尤其是对外资行的心理."

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).

中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行上缴存款准备金并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.[ID:nCN1200276]

德债期货上周五上涨,因20国集团(G20)成员国鲜有承诺参与欧元区救助基金的忧虑,以及意大利政治紧张局势加剧,迫使投资者进行避险.[ID:nCN1199272]

剩馀期限近三年的央票1101078券CN1101078=CFXS今日加权收益率报于3.8451%,上日为3.9443%.(完)