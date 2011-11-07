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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 12:22 BJT

〔中港个股〕美国银行考虑进一步减持中国建行股份--报导

路透香港11月7日电---南华早报周一报导称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.

报导援引知情人士称,美银周末与建行进行了接触,称其正考虑出售部分剩馀持股,以充实自身资本.

美银和建行均拒绝置评.

美银8月出售约一半其所持建行10%股份,筹得约83亿美元.基于建行当前市值计算,美银所持剩馀股份价值约92亿美元.

建行H股早盘下跌2.8%,恒生指数.HSI小跌0.16%.(完)

--编译 王兴亚;审校 白云

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