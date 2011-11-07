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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 12:16 BJT

〔印尼经济〕第三季GDP较上年同期增长6.5%,增幅不及预估的6.6%

路透雅加达11月7日电---印尼统计局周一公布:

* 第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长6.5%,预估为成长6.6%.

* 第三季GDP较前季增长3.5%,第二季为增长2.9%.(完)

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