〔路透调查〕澳元和新西兰元明年预计能够守住多数涨幅

路透悉尼11月7日电---尽管市场预计澳洲将祭出更多降息举措,高位运行的澳元和新西兰元仍料将在2012年守住多数涨幅.

路透对47位分析师的调查显示,澳元兑美元AUD=D4到今年底可能会首先从当前1.0400美元附近小跌至平价,然後在未来12个月里再反弹至1.0300美元.

澳元本月累计下滑1.6%,主要归因于欧洲债务危机.作为大宗商品货币的澳元最近走势犹如坐上过山车,先是一个月内大跌近10%,而在随後一个月又上演了类似幅度的反弹.

今年澳元已累计上扬1.2%.

上周澳洲央行调降指标利率,为两年多前爆发全球性金融危机以来的首次,旨在因应国内通胀回落以及欧洲债务危机给全球经济带来的威胁.[ID:nCN1189162]

澳洲利率虽被调降至4.5%,但仍是发达国家中最高利率之一.与其他很多发达经济体不同的是,澳洲若需刺激经济增长,仍拥有进一步下调利率的空间.

由41位分析师参加的调查显示,新西兰元的未来走势料类似于澳元.自8月触及30年高位0.8842美元以来,新西兰元已累计下跌近11%.

新西兰元NZD=D4年底前料会来到0.8000美元,随後在一年的时间里将反弹至0.8100美元.新西兰元目前报在0.8000美元附近,今年累计上扬近2%.

新西兰元的涨势大体反映了市场的预期,即随着新西兰经济从今年稍早强震中持续恢复,该国央行可能会加息以遏制通胀.(完)