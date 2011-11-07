〔中国货币市场〕回购利率持续走稳,流动性仍显充裕(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海11月7日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行例行存款准备金缴款并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.

交易员指出,目前并无实质性利好政策出台,更多的是传闻,对回购利率下行推动意义不大,反而增加机构观望情绪,报价趋于稳定.

"(上缴存款准备金)没什麽影响,流动性还是很宽松,...市场认为现在的价格是合理的,如果要再降,就需要新的利好出来,"上海一银行交易员称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).

中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.上周在资金面并不紧张的背景下,央行仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏宽的特征.[ID:nCN1194812]

央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴;而其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴,其中下一阶段缴存将从11月15日开始.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1082 3.1020 +0.62

七天CN7DRP=CFXS 3.5801 3.5003 +7.98

14天CN14DRP=CFXS 3.6261 3.6238 +0.23

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1016 3.0984 +0.32

七天CHICNY7D=CFXS 3.6032 3.5068 +9.64

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1040 3.1085 -0.45

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5704 3.5019 +6.85

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6300 3.5900 +4.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0933 3.09 +0.33

七天SHICNYSWD= 3.5683 3.4983 +7.00

三个月SHICNY3MD= 5.7221 5.7043 +1.78

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