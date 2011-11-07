〔中国货币市场〕回购利率持续走稳,流动性仍显充裕(更新版)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海11月7日电---中国银行间市场周一早盘回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行例行存款准备金缴款并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.
交易员指出,目前并无实质性利好政策出台,更多的是传闻,对回购利率下行推动意义不大,反而增加机构观望情绪,报价趋于稳定.
"(上缴存款准备金)没什麽影响,流动性还是很宽松,...市场认为现在的价格是合理的,如果要再降,就需要新的利好出来,"上海一银行交易员称.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).
中国宏观政策进行微调和预调的基调正逐步获确认.上周在资金面并不紧张的背景下,央行仍净投放近千亿流动性,显示货币政策局部松绑的迹象,推测年内资金面或将逐渐呈现适度偏宽的特征.[ID:nCN1194812]
央行8月下旬发布通知调整存款准备金缴存基数范围,将银行承兑汇票、信用证等保证金纳入存款准备金交存范围.工行(601398.SS)等六大银行自9月5日起分三个阶段上缴;而其他金融机构自9月15日起分六个阶段上缴,其中下一阶段缴存将从11月15日开始.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:54 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1082 3.1020 +0.62
七天CN7DRP=CFXS 3.5801 3.5003 +7.98
14天CN14DRP=CFXS 3.6261 3.6238 +0.23
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.1016 3.0984 +0.32
七天CHICNY7D=CFXS 3.6032 3.5068 +9.64
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1040 3.1085 -0.45
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5704 3.5019 +6.85
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.6300 3.5900 +4.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 3.0933 3.09 +0.33
七天SHICNYSWD= 3.5683 3.4983 +7.00
三个月SHICNY3MD= 5.7221 5.7043 +1.78
====================================================================(完)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽/张喜良
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9