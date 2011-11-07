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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 12:37 BJT

〔全球金市〕现货金涨1%至1,771美元上方六周半高位,受欧债疑虑支撑

路透新加坡11月7日电---现货金周一在亚洲市场上涨1%至每盎司1,771.41美元,为9月22日来最高;美国期金GCcv1涨1%,报每盎司1,773.7美元,因欧债疑虑挥之不去.(完)

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