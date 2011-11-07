伊朗总统称美国畏惧伊朗军力

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月7日电---埃及《消息报》（al-Akhbar）周一报导，伊朗总统艾哈迈迪内贾德称，美国对伊朗不断增强的军力感到畏惧，因为伊朗现在能与以色列和西方抗争。
美国和以色列对伊朗立场愈加强硬，作为回应，艾哈迈迪内贾德谴责美国制造阴谋，试图破坏伊朗声誉，挑拨其与近邻沙特阿拉伯的关系。
《消息报》援引艾哈迈迪内贾德的话称：“是的，我们的军事实力有别于中东其它国家。伊朗的实力和先进性不断提高，所以，我们能与以色列和西方竞争，尤其是美国。”
他对《消息报》表示：“美国畏惧伊朗的实力。伊朗不会允许（任何人）针对伊朗的行为。”
艾哈迈迪内贾德重申，伊朗没有原子弹，但表示，以色列难逃消亡的命运。
他说：“以色列拥有约300枚核弹头，而伊朗只想发展和平使用核能的能力。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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