伊朗总统称美国畏惧伊朗军力

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗11月7日电---埃及《消息报》（al-Akhbar）周一报导，伊朗总统艾哈迈迪内贾德称，美国对伊朗不断增强的军力感到畏惧，因为伊朗现在能与以色列和西方抗争。

美国和以色列对伊朗立场愈加强硬，作为回应，艾哈迈迪内贾德谴责美国制造阴谋，试图破坏伊朗声誉，挑拨其与近邻沙特阿拉伯的关系。

《消息报》援引艾哈迈迪内贾德的话称：“是的，我们的军事实力有别于中东其它国家。伊朗的实力和先进性不断提高，所以，我们能与以色列和西方竞争，尤其是美国。”

他对《消息报》表示：“美国畏惧伊朗的实力。伊朗不会允许（任何人）针对伊朗的行为。”

艾哈迈迪内贾德重申，伊朗没有原子弹，但表示，以色列难逃消亡的命运。

他说：“以色列拥有约300枚核弹头，而伊朗只想发展和平使用核能的能力。”（完）