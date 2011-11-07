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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 13:21 BJT

〔日本数据〕9月同时指标较前月下滑1.4点,显示复苏动能渐失--政府

路透东京11月7日电---日本内阁府周一公布的初步数据显示,日本9月同时指标较前月下降1.4点,显示日圆大幅升值以及笼罩全球经济的不确定性,可能正令日本复苏步伐丧失动能.

9月领先指标较前月下降2.2点.

政府9月维持其评估,认为同时指标暂停恶化.

数据细节如下(表格中为较上月的点数变化):

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9月 8月 7月

领先指标 -2.2 -1.0 +1.6

同时指标 -1.4 -0.1 0.0

落後指标 +1.7 +0.8 -0.8

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参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 隋芬;审校 艾茂林

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