〔澳新汇市〕澳元与新西兰元原地踏步,欧债不确定性仍构成压力

路透惠灵顿/悉尼11月7日电---澳元与新西兰元周一持稳,希腊组建联合政府的消息并未带给投资者多大慰藉,该消息缓解了希腊立即违约的忧虑,但市场对欧元区债务危机的担忧依然存在.

澳元兑美元AUD=D4自纽约尾盘的1.0381美元升至1.0364,在希腊同意组建联合政府以通过欧元区援助方案後,澳元一度高见1.0426.