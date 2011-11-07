版本:
中国
市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 13:55 BJT

〔中国钢铁〕工信部发布钢铁"十二五"规划,2015年粗钢消费量约7.5亿吨

路透北京11月7日电---中国工业和信息化部周一发布钢铁工业"十二五"(2011-2015年)发展规划称,2015年中国国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨.

工信部网站的规划并称,"十二五"期间钢铁行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势.粗钢需求量最高峰可能出现在2015至2020年期间,峰值约7.7-8.2亿吨.

规划提出,十二五期间,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例将由48.6%提高到60%左右;同时,新增境外铁矿石产能1亿吨以上.

此外,并将建成湛江、防城港钢铁精品基地,从根本上解决"北钢南运"问题.(完)

欲了解更多详情,请点选工信部网站(here)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐