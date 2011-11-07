独家：巴基斯坦正改善与美印关系

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯兰堡11月5日电（记者 Chris Allbritton）---巴基斯坦外长哈尔（Hina Rabbani Khar）周六称，近几个月来，该国紧张的外交关系有所改善。她指出，印巴将举行贸易谈判，巴美就区域安全目标达成广泛一致，这些都是证明。
哈尔在接受路透专访时称，巴基斯坦正与印度谈判，推动双边贸易正常化，这将促使印巴在其它问题上取得进展。
她说：“我认为，各方普遍认同，我们应同时在这些问题上取得进展。”
印巴自1947年独立後有过三次战争，两国贸易也一直与政治问题相连。贸易增长有望实现更广泛的互信，从而有助于解决重大冲突，例如持续数十年的克什米尔地区争议。
哈尔极力否认巴基斯坦不会向印度提供“最惠国待遇”的说法。周五印度一名政府官员称，巴基斯坦因国内民众反对，在该问题上有所却步。
哈尔称，印巴商务部长将于11月中旬会晤，敲定贸易协议细节，但协议本身并不缺乏承诺。
哈尔称，巴基斯坦与美国的关系也在修复中，双方在阿富汗问题上“国家利益是完全一致的”。
她说：“阿富汗有个强大的政府，这令我们再高兴不过了。我回顾了过去几周，与美国的关系总体是积极的。基本上，只剩一些操作细节需达成一致。”
美国及其驻阿盟友多年来一直敦促巴基斯坦解决“哈卡尼网络”（Haqqani）武装组织问题，该组织自称效忠阿富汗塔利班，但历来被认为与巴基斯坦情报机构关系密切。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9