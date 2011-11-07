独家：巴基斯坦正改善与美印关系

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路透伊斯兰堡11月5日电（记者 Chris Allbritton）---巴基斯坦外长哈尔（Hina Rabbani Khar）周六称，近几个月来，该国紧张的外交关系有所改善。她指出，印巴将举行贸易谈判，巴美就区域安全目标达成广泛一致，这些都是证明。

哈尔在接受路透专访时称，巴基斯坦正与印度谈判，推动双边贸易正常化，这将促使印巴在其它问题上取得进展。

她说：“我认为，各方普遍认同，我们应同时在这些问题上取得进展。”

印巴自1947年独立後有过三次战争，两国贸易也一直与政治问题相连。贸易增长有望实现更广泛的互信，从而有助于解决重大冲突，例如持续数十年的克什米尔地区争议。

哈尔极力否认巴基斯坦不会向印度提供“最惠国待遇”的说法。周五印度一名政府官员称，巴基斯坦因国内民众反对，在该问题上有所却步。

哈尔称，印巴商务部长将于11月中旬会晤，敲定贸易协议细节，但协议本身并不缺乏承诺。

哈尔称，巴基斯坦与美国的关系也在修复中，双方在阿富汗问题上“国家利益是完全一致的”。

她说：“阿富汗有个强大的政府，这令我们再高兴不过了。我回顾了过去几周，与美国的关系总体是积极的。基本上，只剩一些操作细节需达成一致。”

美国及其驻阿盟友多年来一直敦促巴基斯坦解决“哈卡尼网络”（Haqqani）武装组织问题，该组织自称效忠阿富汗塔利班，但历来被认为与巴基斯坦情报机构关系密切。（完）