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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 14:36 BJT

〔美国个股〕通用汽车在中国2015年销量倍增的目标不变--中国总裁

路透北京11月7日电---通用汽车(GM.N)中国公司总裁暨总经理甘文维(Kevin Wale)周一表示,尽管市场放缓,但2015年前该公司在中国2015年销量倍增至500万辆的目标不变.

"2015年前,我们(在中国的汽车)销量增加一倍的计划仍未变,并且我们正在朝着这个方向努力."甘文维在电话采访中对路透表示.

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