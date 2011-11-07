研究称发展中国家胖瘦两极分化

(本文由路透中文网编译提供)

路透11月4日电---研究发现，肥胖和心脏病等“第一世界”健康问题，可能正在发展中国家变得更加普遍，但此类问题困扰的多为这些国家中的富人和中产阶级，贫困人群依然营养不良且身体消瘦。

研究人员对亚洲、非洲和南美37个中低收入国家逾50万名女性进行了研究，发现富人和穷人之间的区别明显。这项研究结果发布在《美国临床营养期刊》上。

哈佛大学人口健康与地理学教授、高级研究员S.V. Subramanian称，“平均看，这些国家的人口正在变胖，但很大数量的人口依然营养不良，那麽变胖的是哪些人呢？”

近期的研究显示，印度一组住在城镇的年轻成人出现腹部肥胖、高血压和糖尿病的比率稳步上升。研究人员对这组人群进行了7年的追踪。

另一项研究发现，印度和其他南亚国家的人口，首次患心脏病的年龄为53岁，比其他国家患此病人群早了6年。

但在发展中国家内部，也存在明显的社会分化，即越富裕、受教育程度越高的人群正在变得更胖，而贫穷人群依然消瘦。

研究人员用体重质量指数（BMI）来衡量这种差距是否在缩小。他们分两个时期对这些国家的54.7万名女性进行采访并取得了体重数字，时间分别是1991-2003年和1998-2008年。

结果发现，越是富裕的女性，平均BMI就会更高，且这种情况随後还保持不变。生活贫穷的女性中超重者人数也在上升，但却落後富裕人群。

Subramanian称，他不想将肥胖问题最小化，後者这意味着许多国家需采取两极分化的措施推动公共健康，即鼓励富人减少热量摄取量，同时还得努力向需要的人群提供充足的食品。（完）