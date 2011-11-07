研究称发展中国家胖瘦两极分化

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(本文由路透中文网编译提供)
路透11月4日电---研究发现，肥胖和心脏病等“第一世界”健康问题，可能正在发展中国家变得更加普遍，但此类问题困扰的多为这些国家中的富人和中产阶级，贫困人群依然营养不良且身体消瘦。
研究人员对亚洲、非洲和南美37个中低收入国家逾50万名女性进行了研究，发现富人和穷人之间的区别明显。这项研究结果发布在《美国临床营养期刊》上。
哈佛大学人口健康与地理学教授、高级研究员S.V. Subramanian称，“平均看，这些国家的人口正在变胖，但很大数量的人口依然营养不良，那麽变胖的是哪些人呢？”
近期的研究显示，印度一组住在城镇的年轻成人出现腹部肥胖、高血压和糖尿病的比率稳步上升。研究人员对这组人群进行了7年的追踪。
另一项研究发现，印度和其他南亚国家的人口，首次患心脏病的年龄为53岁，比其他国家患此病人群早了6年。
但在发展中国家内部，也存在明显的社会分化，即越富裕、受教育程度越高的人群正在变得更胖，而贫穷人群依然消瘦。
研究人员用体重质量指数（BMI）来衡量这种差距是否在缩小。他们分两个时期对这些国家的54.7万名女性进行采访并取得了体重数字，时间分别是1991-2003年和1998-2008年。
结果发现，越是富裕的女性，平均BMI就会更高，且这种情况随後还保持不变。生活贫穷的女性中超重者人数也在上升，但却落後富裕人群。
Subramanian称，他不想将肥胖问题最小化，後者这意味着许多国家需采取两极分化的措施推动公共健康，即鼓励富人减少热量摄取量，同时还得努力向需要的人群提供充足的食品。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9