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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 14:10 BJT

《外汇动态》瑞郎兑美元及欧元下跌,受瑞士央行总裁言论拖累

0601GMT--瑞郎兑美元和欧元大幅下跌,此前瑞士央行总裁希尔德布兰德在周日表示,若经济前景及通缩形势需要,央行准备采取进一步措施打压瑞郎.

美元兑瑞郎CHF=上涨约1%,至0.8940瑞郎,欧元兑瑞郎EURCHF=升至1.2305,触及两周最高.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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