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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 14:15 BJT

〔韩国股市〕收盘下跌,汽车和炼油类股拖累大盘

路透首尔11月7日电---韩国股市周一回吐起初的温和涨幅,收盘小幅下滑,因20国集团(G20)峰会进展不多以及美国经济数据令投资者失望.韩股上一交易日大涨.

起亚汽车(000270.KS)和SK Innovation (096770.KS)等汽车类股和炼油类股下滑拖累大盘.

韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11收跌0.48%,报1,919.10点.(完)

--编译 王丽鑫;审校 张涛

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