更正:〔全球金市〕金价上涨1%,因欧债担忧挥之不去

(更正:因原文有误,内文第七段现货金日内高点应为"1,772.76美元",非"1,774.38美元")

路透新加坡11月7日电---金价周一上涨近1%,之前希腊政界人士达成协议成立联合政府,不过欧债危机的应对仍然存在不确定性,支撑了黄金的避险买需.

希腊政界人士周日同意组建联合政府,使欧元区纾困协议得以通过,不过新政府领导人人选方面的不确定性犹存,各方仍存在政治分歧,且提前选举的日期仍未确定.[ID:nCT0416522]

意大利的政局也令市场情绪变得更加阴郁,该国总理贝鲁斯柯尼仅剩一天就要面临议会对公共财政进行投票,之前他的政府未能采取改革措施解除债务危机.

"投资人对欧洲情势仍缺乏信心,"上海一交易商表示,"美元及债券和黄金将因其避险属性而受惠."

他补充说,上海市场强烈的买兴亦推助金价上涨.

上海黄金交易所黄金延期合约XAUTD=SGEX涨逾0.5%,至每克361.40元人民币(或每盎司1,772.8美元).

现货金XAU=一度跳涨1.1%至1,772.76美元,为9月22日以来最高位,0513GMT时则回软至1,769.99美元.

美国黄金期货GCcv1升至六周半以来高位1,773.9美元,而後回跌至1,772.10美元.

"投资人正静待欧洲情势落幕,"香港Heraeus贵金属部门主管Dick Poon表示."他们现在不愿太过于押注股票或大宗商品."

Poon指出.金价一直以来因部份基金买盘而被推高,但买盘规模不大.

周五数据显示,包括对冲基金和其他大型投机客在内的基金,在截至11月1日当周增加对黄金期货和期权的多头押注,因金价攀升至五周来最高水平,超过每盎司1,750美元.

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周五黄金持仓量较周四增加0.12%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量则持平.[SPDR/CN]

香港政府流计处在网站上公布,香港9月流入中国内地的黄金数量较上年同期增加近五倍至56,896公斤.而香港1-9月流入中国内地的黄金数量较上年同期增加逾一倍至201,068公斤.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1769.99 16.14 +0.92 24.70

现货银 34.42 0.32 +0.94 11.54

现货铂金 1638.50 8.34 +0.51 -7.30

现货钯金 655.99 4.71 +0.72 -17.95

TOCOM期金 4449.00 22.00 +0.50 19.31 54997

TOCOM铂金期货 4134.00 11.00 +0.27 -11.97 10372

TOCOM期银 85.70 -0.70 -0.81 5.80 567

TOCOM钯金期货 1665.00 -3.00 -0.18 -20.60 142

COMEX期金 1772.10 16.00 +0.91 24.67 13350

COMEX期银 34.46 0.38 +1.10 11.38 1849

汇率

欧元/美元 1.3773

美元/日圆 78.08

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 李春喜/龚芳;审校 田建华/白云/戴素萍

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