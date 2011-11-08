《交易视点》中国转债正股和转债低估值背景下,建议持有可转债待涨--中信

路透上海11月8日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新可转债市场周报认为，转债正股低估值和转债低估值的双重效果，将推动转债整体有不错的市场表现，考虑3-6个月的投资窗口，仍然推荐投资者持有可转债待涨。

报告指出，2002年-2011年期间历次通胀环境、货币政策选择以及信贷政策变动表明，政策调控结束的同时，一定会出现通货膨胀从高到低的转向，经济指标开始下行，这是政策转向的先决条件, 政策调控的目标会由最初的控通胀向保增长转向。

信贷政策周期与资产价格的关系。2004年3季度、2005年3季度、2008年3季度、2010年3季度四个信贷由紧到松的时点下资产价格的变化具有明显的规律，股票市场一般在信贷放松之後出现上涨，而债券市场则出现下跌。

其背後的逻辑是：经济下行时，首先迎来的是货币政策的放松，通胀下行与货币宽松推动债券收益率大幅下行，随着政策观察期的推进，信贷开始放松（一般信贷放松通常发生在货币放松几个月之後），资本市场预期经济见底回暖，风险资产的偏好起来，股市跟随上涨，债市出现下跌。

纯债和转股溢价率自2005年以来首次同时处于历史低位。尽管转债指数仍然远远高于05年的水平，但转股溢价率与纯债溢价率均已回到历史低位。

另外就是纯债溢价率与转股溢价率的走势总是背离，这主要是股债轮动的影响，过去三个月是历史上仅有的一次纯债溢价率与转股溢价率同时大幅走低，这来自于过去几个月流动性大幅收紧所导致的股债双杀所导致。

**策略建议:继续持有并择机低吸**

（1）过去一个月转债市场经历了大幅上涨，从大周期及历史估值看，转债仍处于估值较低的位置和周期的起点。

纯债溢价率和转股溢价率分别为14%和22%，再考虑石化转债下调转股价将进一步降低转股溢价率，正股市盈率和市净率分别仅为14倍和1.5倍，均处于历史低位，决定了转债调整的空间较为有限。

（2）宏观政策逐步放松的方向基本确立，但就目前而言还仅限于微调，全面转向宽松目前还有很大不确定性。

但从市场情绪看，11月、12月的新增信贷如果都能达到7,000亿左右的规模，市场对经济见底回升预期会强化，在经济触底反弹到通胀重新抬头之前往往有3~6个月的黄金时段，历史经验表明这段时期股票市场回暖是大概率事件，市场风险偏好将开始增强，风险偏好提升幅度取决于信贷放松的力度和持续性。

（3）转债正股低估值和转债低估值的双重效果将推动转债整体有不错的市场市场表现，考虑3~6个月的投资窗口，仍然推荐投资者持有可转债待涨。

具体券种建议复制指数并分散风险的原则，推荐投资者按照30%、20%、20%比例配置石化转债、中行转债和工行转债，对于其它小盘转债，仍然维持上期周报的推荐，配置低风险的新钢、燕京转债。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]