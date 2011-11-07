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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 14:55 BJT

〔表格〕瑞士10月未经季节调整的失业率升至2.9%,与预估一致

路透苏黎世11月7日电---瑞士联邦经济总局周一公布,10月未经季节调整的失业率升至2.9%,与预估一致.

瑞士10月经季节调整的失业率为3.0%,亦符合预估.

以下为详细数据:

2011年10月 2011年9月 2010年10月

未经季节调整失业率(%) 2.9 2.8 3.5

经季节调整失业率(%) 3.0 3.0 3.6

登记失业人数 115,178 111,344 139,365

职位空缺数 18,750 19,435 17,059 (完)

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--编译 田建华;审校 戴素萍

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