〔中国股市〕沪综指小幅收低结束四连涨,金融和地产股领跌

路透北京11月7日电---中国股市沪综指周一小幅收低结束四连涨,金融和地产板块受总理有关坚定楼市调控言论影响领跌.分析人士称,沪指在经历连续两周上涨後,短线存在技术回调需要,但下跌空间料不大,预计在2,450-2,500点之间.

沪综指.SSEC收报2,509.799点,跌18.495点或0.73%,今日A股成交额自上个交易日的997亿元人民币萎缩至787亿元.

上证180金融指数.SSE180FI和地产指数.SSEP分别下挫1.55%和1.22%.其中中国人寿(601628.SS)结束此前11个交易日连续上涨,收低2.36%报17.82元.

联讯证券分析师曹卫东表示,"这两周以来沪指涨得比较快,市场也需要一个调整,但幅度不会太大,大概在2,450-2,500点之间,因为上涨相对比较扎实,热点也没有消退."

他并称,目前指数已接近今年4月高点以来形成的下降通道的上轨,因此从技术上看也有调整需要.

据凤凰卫视报导,温家宝在上日访问俄罗斯圣彼得堡时表示,对于房地产一系列的调控措施,决不可有丝毫动摇,目标是要使房价回归到合理的价格.他并表示,要按照国际规则,调控好应该发展的速度.

沪深300指数11月合约CIFX1尾盘报2,747.4点,跌0.74%,成交量为184,202手.(完)