《交易视点》中国货币政策已走向放松,未来债市将延续牛市行情--中信

路透北京11月8日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为， 温家宝总理关于“政策微调”的表态及监管当局推动4季度信贷增加，说明货币政策已走向放松。

在此背景下，未来债市将继续延续牛市行情，而收益率下降幅度则取决于未来欧元区经济和国内房地产行业的恶化程度。从行情轮动的角度来看，未来3-5年期的国债和各期限的金融债收益率可能将会有更大的下降空间。

**关注意大利债务风险**

市场抛售意大利国债导致其国债收益率飙升，由于意大利国债规模占GDP(国内生产总值)的比例达120%左右，赤字占GDP的比例也较高，国债收益率的上升正迫使意大利形成自我实现的债务危机。

能够扭转这一局面的只有欧央行，如果欧央行能够承担“最终贷款人”角色，持续的购买意大利国债，那麽就可以避免债务危机向意大利蔓延，同时意大利也必须给出可信的长期减赤计划，以利于恢复市场信心。

反之，如果任由意大利国债收益率上升，那麽欧债危机将进一步深化，欧洲爆发全面金融危机、欧元解体将不可避免。

**国内政策的可能路径**

短期内，在政策微调的主基调下，央行将延续“松流动性、松信贷”的政策，央行不会主动大幅收紧流动性，因此资金利率会持续维持温和的水平。

未来这一政策基调也可能会进一步演化，我们考虑两种可能性：

1、如果欧债危机暂时缓解，最终没有引起金融系统的动荡和经济大幅下降，那麽货币政策将延续微调的基调。在通胀压力有所缓解的形势下，政策的关注点会转向适度的保增长。

在这种情况下，基准利率下降的可能性较小。但如果新增外汇占款出现下降导致国内资金面紧张，同时由于明年公开市场到期量大幅减少，那麽央行有可能将下调存款准备金率。

2、如果欧债危机深化，外需大幅下滑。那麽央行会同时采取降息和降准备金的措施。

**市场研判**

随着温家宝总理关于“政策微调”的表态以及监管当局推动商业银行增加4季度信贷投放的举动，说明货币政策实际上已在走向放松，在此背景下，我们认为未来债市行情也将进入新阶段。

总体来看，债市将继续延续牛市行情，而收益率下降幅度则取决于未来欧元区经济和国内房地产行业的恶化程度。

跟年初相比，当前1年期和10年期国债收益率下降20bp左右，而3-5年期国债收益率则变化不大，另一方面，政策性金融债收益率则平均较年初上升了20bp左右，从行情轮动的角度来看，我们认为未来3-5年期的国债和各期限的金融债收益率可能将会有更大的下降空间。

Repo互换利率随着上周强势突破阻力位，未来进一步下降空间也被打开。(完)

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