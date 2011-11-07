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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:25 BJT

〔英国数据〕10月Halifax房价指数较前月上涨1.2%,高于预估的上升0.1%

路透伦敦11月7日电---英国抵押贷款机构Halifax周一表示,英国10月房价跳涨,这一罕见迹象表明房产市场对经济动荡的承受能力可能好于许多人的担心.

Halifax称,英国10月房价指数较前月上涨1.2%,截至10月的三个月房价指数较上年同期下降1.8%.

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