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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:27 BJT

〔表格〕瑞士10月CPI下降0.1%,路透调查预估为上升0.2%

路透苏黎世11月7日电---瑞士联邦统计局周一公布,瑞士10月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%,较上年同期下滑0.1%.路透调查预估均为升0.2%.

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