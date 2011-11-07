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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 17:38 BJT

〔欧元区数据〕11月Sentix投资者信心指数为负21.2,创2009年8月来最低

路透柏林11月7日电---市场研究机构Sentix周一称,欧元区投资者信心11月降至两年多以来最低,对欧债危机可能导致欧元区经济衰退的忧虑加剧.

欧元区11月Sentix投资者信心指数为负21.2,连续第四个月下降,为2009年8月以来最低,上月为负18.5.

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