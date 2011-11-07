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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 18:07 BJT

〔表格〕欧元区9月零售销售较上月减少0.7%,路透调查预估为下降0.1%

路透布鲁塞尔11月7日电---欧盟统计局周一公布的数据显示,欧元区9月零售销售较上月减少0.7%,较上年同期减少1.5%.路透预估分别为减少0.1%和减少0.5%.

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