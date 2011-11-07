〔东京汇市〕欧元下滑,市场焦点由希腊转向意大利

* 欧元在1.3700美元及下方有少量买盘,卖单挂在1.3880美元

路透东京11月7日电---欧元兑美元周一下跌,先前希腊就组成新执政联盟达成协议带来的乐观气氛迅速消退,期权布仓说明欧元有进一步下跌风险,市场将关注焦点转向岌岌可危的意大利政府情势.

多重不确定因素令欧元承压,这些因素包括,在政治分歧加剧的情况下谁将领导希腊新政府、提前大选的时间表尚不明确、以及战略意义上更为重要的国家--意大利的局势动荡不安.