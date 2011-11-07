〔东京汇市〕欧元下滑,市场焦点由希腊转向意大利

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
* 希腊将组成执政联盟,以通过纾困协议
* 欧元在1.3700美元及下方有少量买盘,卖单挂在1.3880美元
* 意大利成为关注焦点,周二将进行投票
* 瑞郎下跌,瑞士央行警告准备进一步压低汇率
* 日本在上周一大卖日圆後可能持续进行了干预--消息
路透东京11月7日电---欧元兑美元周一下跌,先前希腊就组成新执政联盟达成协议带来的乐观气氛迅速消退,期权布仓说明欧元有进一步下跌风险,市场将关注焦点转向岌岌可危的意大利政府情势.
多重不确定因素令欧元承压,这些因素包括,在政治分歧加剧的情况下谁将领导希腊新政府、提前大选的时间表尚不明确、以及战略意义上更为重要的国家--意大利的局势动荡不安.
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9