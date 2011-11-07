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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 14:53 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM指标期胶跌逾3%,追随股市跌势

路透东京11月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标橡胶期货合约<0#JRU:>周一跌逾3%,追随股市跌势.

TOCOM-4月期胶合约JRUc6最低跌至每公斤283.8日圆,周五结算价为293.5日圆.(完)

--编译 程琳;审校 杜明霞

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