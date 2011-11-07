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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 14:44 BJT

〔日本债市〕公债价格几无变动,标债在即收益率曲线趋陡

路透东京11月7日电---日本公债价格周一接近持平,因市场人士在等待欧洲债务危机形势更趋明朗,收益率曲线趋陡,本周稍晚将举行两笔长债标售.

日债迅速扳回此前的较小跌幅,因投资者不确定希腊组成联合政府是否足以遏制欧元区债务危机的恶化.

尽管希腊无序违约的短期忧虑缓解,但有关意大利公债持续遭受卖压,以及希腊新政府细节不明确的忧虑犹存,令很多市场人士暂时观望.

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