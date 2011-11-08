《交易视点》中国信贷适度放松致资金面回暖,对高等级债支撑更明显--中信

路透上海11月8日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，市场对政策调控预期已经发生变化。温总理“适时适度进行预调微调”的讲话後，上周央行开始适度放松信贷，货币政策逐步放松的方向基本确立，但目前还仅限于微调，全面转向目前还有很大不确定性。

信贷适度放松导致的资金面回暖对高等级信用债支撑更明显，但低等级债更为敏感的融资环境改善并不非常明显，因此高等级债信用利差的缩窄会更明显，而低等级债信用利差的缩窄还需要时间。

**政策微调与信用利差变动**

信贷放松对信用债影响的传导途径主要是：

第一，流动性。央行近期公开市场操作表明货币放松可能先于信贷放松，流动性回暖趋势确立，对信用债支撑明显。

历史经验表明，除非大规模信贷放松伴随存款准备金率下降才可能导致回购利率大幅度下降（08年底的信贷放松），否则流动性回暖的力度仍有不确定性，3%左右的水平应是相对平衡位置。

第二，企业融资条件改善导致的基本面变化。只有出现大幅度的趋势性信贷放松，才会彻底改善企业融资环境，信用利差才可能大幅缩窄，否则信用利差变动不明显。

本次信贷放松是政策微调结果，在通胀压力未完全缓解情况下，明年上半年新增信贷规模同比增速大幅上升概率较小，企业融资环境彻底改善需要观察。

第三，通胀压力加大的潜在风险。综合考虑信贷放松力度、通胀回落趋势、以及外部经济等因素，通胀短期压力不大。

综合而言，信贷适度放松导致的资金面回暖对高等级债支撑更明显，但低等级债更为敏感的融资环境改善并不非常明显，因此高等级债信用利差的缩窄会更明显，而低等级债信用利差的缩窄还需要时间。

**房地产信托集中到期能否顺利偿付?**

四季度开始的房地产信托集中到期能否顺利偿付及可能引发的信用事件需要持续关注。

（1）三季报数据显示房地产公司财务状况仍没有改善。

（2）四季度开始，房地产信托集中兑付高峰到来。房地产信托三季度末规模接近6800亿，目前单季新增规模暴增至1300亿，到期规模呈加速上升趋势，三季度到期400亿，粗略估算四季度到期规模860亿.

2012- 2013年平均单季兑付规模600亿，不排除四季度或明年上半年会出现部分房地产信托兑付出问题的事件，这可能会波及低等级信用债。

**投资策略**

（1）低等级债收益率降幅明显滞後于高等级债，信用等级利差出现分化，从大趋势看低等级信用债相对价值提升，应该是下一轮行情轮动的选择，但时机可能仍需要进一步选择。尤其是房地产信托可能的冲击需重点关注。

（2）低等级债信用利差缩窄的大趋势已确立，但目前暂时还未到快速和大幅度下降的时候，也许四季度末或房地产公司再出现信用事件时才是最好介入时机。另外，需要关注信贷放松的力度可能会使介入时机提前。

（3）高等级债目前利率风险相对有限，仍具备持有价值，短期更多是维持振荡走势，从稍长周期角度看，收益率的振荡会应该提供相对较好的建仓机会，重点以3年-5年期AAA级和AA+中票为主。(完)

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