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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 14:58 BJT

〔国际油市〕布兰特原油升穿113美元,因市场认为冬季提前将扶助需求

路透新加坡11月7日电---布兰特原油周一升穿113美元并录得连续第三天上涨,因冬季原油需求有望成长盖过了欧洲债务危机担忧的负面影响.

全球最大的原油消费国美国库存较低,同时迹象显示冬季提前到来,这些因素可能令精炼厂提高产量.这或将进一步加剧原本就因利比亚和北海供给中断而产生的供给紧张状况.

"供给紧张局势正在支撑油市,尽管价格正受到欧洲方面消息的影响."澳新银行分析师Natalie Robertson表示."库存水平较低,并且看起来冬天将提前来临."

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