〔中国钢铁〕行业"十二五"规划发布,2015年粗钢消费量约7.5亿吨(更新版)

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* 钢铁业"十二五"规划发布

* 2015年粗钢消费量约7.5亿吨

* 强化铁矿石资源保障体系建设

路透北京11月7日电---中国周一发布钢铁工业"十二五"(2011-2015年)发展规划,2015年国内粗钢导向性消费量约为7.5亿吨,并预计十二五期间钢铁行业总体上将呈现低增速、低盈利的运行态势.

工业和信息化部网站上发布的该规划并称,中国粗钢需求量最高峰或出现在2015-2020年期间,峰值约7.7-8.2亿吨.同时,"十二五"末将基本建立利益共享的铁矿石、煤炭等钢铁工业原燃料保障体系,新增境外铁矿石产能1亿吨以上.

"'十二五'末,钢铁工业结构调整取得明显进展,基本形成比较合理的生产力布局,资源保障程度显着提高,...部分企业具备较强的国际市场竞争力和影响力,初步实现钢铁工业由大到强的转变,"该规划称.

规划并提出,十二五期间将大幅度减少钢铁企业数量,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例将由48.6%将提高到60%左右.

工信部数据显示,"十一五"(2006-2010年)期间,中国粗钢产量由3.5亿吨增加到6.3亿吨,年均增长12.2%.新增查明铁矿石资源储量151亿吨,平均每年增加30.2亿吨,国内铁矿石年产量从4.2亿吨增加到10.7亿吨,年均增长20.6%.

**增强资源保障能力**

规划提出,要强化铁矿石资源保障体系建设,积极优化铁矿资源全球配置,鼓励钢铁企业建立与资源所在国利益共享的对外资源开发机制,实施投资区域多元化.

"此次公布的十二五计划中,量化目标都比较明确,重点比较关注其中提及的如何建立铁矿石资源保障体系,"联合金属网钢铁分析师胡艳平称.

规划表示,将在具有资源优势国家和地区以及周边国家,有序建立稳定、可靠的铁矿石、铬矿、锰矿、焦煤等原燃料供应基地和运输保障体系;还将加大国内铁矿资源的勘探力度.

同时,还将研究适合钢铁产业转移的境外地区和国家,制定鼓励政策措施,支持国内钢铁企业及其他企业在境外投资建设钢铁厂及经贸合作区,参与国外钢铁企业的兼并重组,开拓市场营销网络等.

此外,在产业布局及节能减排方面,环渤海、长三角地区原则上将不再布局新建钢铁基地,并将建成湛江、防城港钢铁精品基地,从根本上解决"北钢南运"问题;淘汰400立方米及以下高炉(不含铸造铁)、30吨及以下转炉和电炉.

作为全球最大的铁矿石消费国,中国一直期望在铁矿石价格谈判中获得更多的定价权.但受制于高达六成左右的海外依存度,中国在铁矿石价格谈判中一直很难获得与其庞大进口量相匹配的话语权.(完)

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