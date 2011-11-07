〔中国铁路〕铁道部否认有关其向国家求援8,000亿元的消息,称纯属谣言

路透北京11月7日电---针对近日媒体所报中国铁道部向国家求援8,000亿元人民币的消息,铁道部称纯属谣言.

人民网周一并援引铁道部称,关于铁路建设资金筹措和资金安排使用等有关情况,已于日前向媒体披露.

此前有媒体报导称,铁道部向国家求援8,000亿元,其中希望财政支持4,000亿,同时发债4,000亿,以维护铁路建设顺利推进.

铁道部上周表示,将于11月20日之前,把工程欠款拨付到位,以保证在建铁路项目的连续施工. [ID:nCN1197046]

而为缓解铁道部融资困难,政府先後出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.

据新华网此前报导,铁道部近期还将获得超过2,000亿元的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.[ID:nCN1189408]

今年7月23日,甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.铁路投资之後明显放缓.(完)