〔中国铁路〕铁道部否认有关其向国家求援8,000亿元的消息,称纯属谣言

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透北京11月7日电---针对近日媒体所报中国铁道部向国家求援8,000亿元人民币的消息,铁道部称纯属谣言.
人民网周一并援引铁道部称,关于铁路建设资金筹措和资金安排使用等有关情况,已于日前向媒体披露.
此前有媒体报导称,铁道部向国家求援8,000亿元,其中希望财政支持4,000亿,同时发债4,000亿,以维护铁路建设顺利推进.
铁道部上周表示,将于11月20日之前,把工程欠款拨付到位,以保证在建铁路项目的连续施工. [ID:nCN1197046]
而为缓解铁道部融资困难,政府先後出台对铁道债利息收入减半徵收企业所得税,以及明确中国铁路建设债券为政府支持债券等一系列支持措施.
据新华网此前报导,铁道部近期还将获得超过2,000亿元的融资支持,确保其资金偿付和重点项目的推进,以及配套项目的优化完善.[ID:nCN1189408]
今年7月23日,甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院要求对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.铁路投资之後明显放缓.(完)
--发稿 宿泱韫;审校 乔艳红
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9