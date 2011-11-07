〔日本股市〕日经指数收低0.4%,欧元区债务问题令投资者保持警惕(更新版)

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路透东京11月7日电---日本股市周一下滑,因担心希腊意大利两国政局及其导致欧债危机加剧的可能性,投资者进行获利了结.

大阪证交所8697.OS大涨7%,因有报导称,东京证交所和大阪证交所8697.OS正处在合并谈判的最後阶段[ID:nCT0416616].而泰国洪灾继续打压企业获利前景,最新受到负面影响的是古河电气工业(Furukawa Electric)(5801.T).

希腊总理和反对党领导人周日达成协议,将成立新联合政府批准欧元区援助协议.不过仍缺乏有关新政府架构和领导人选的细节.[ID:nCT0416522]