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市场报道 | 2011年 11月 10日 星期四 15:32 BJT

〔中欧关系〕中国外交部称希望欧洲克服眼前困难,稳定金融市场

路透北京11月10日电---在意大利政治经济危机加剧欧元区分裂之忧的时刻,中国外交部周四称,希望欧洲国家克服暂时的困难.

外交部发言人洪磊称,中国还希望欧洲将稳定金融市场,推动经济复苏和成长.(完)

--编译 程琳;审校 侯向明

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