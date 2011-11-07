〔中国票据市场〕转贴利率继续走低,信贷规模转宽预期推升收票热情

路透上海11月7日电---中国票据市场转贴利率周一继续走低.在紧缩政策可能局部松绑的预期下,银行陆续恢复票据业务,收票热情偏高打压转贴利率走低,但可供选择的优质票源有限,令成交偏于清淡.

交易员并表示,在资金面转宽以及紧缩政策可能松绑的利好预期刺激下,转贴利率还将进一步下行.

"今天市场收(票)的多,卖(票)的少."广东一银行交易员称."如果全年信贷目标真的还是维持7.5万亿,那转贴利率肯定要继续跌."

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 9.8218/9.1800 10.3790/9.7689 11.5550/10.7000

上日 9.8520/9.2244 10.3805/9.7867 11.5550/10.7000

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变动 -3.02bp/-4.44bp -0.15bp/-1.78bp 0 bp/0 bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3402%,较上日6.3443%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1812/3.1082 3.2819/3.2119

上日 3.2002/3.1282 3.2959/3.2349

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)