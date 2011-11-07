〔中国票据市场〕转贴利率继续走低,信贷规模转宽预期推升收票热情

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透上海11月7日电---中国票据市场转贴利率周一继续走低.在紧缩政策可能局部松绑的预期下,银行陆续恢复票据业务,收票热情偏高打压转贴利率走低,但可供选择的优质票源有限,令成交偏于清淡.
交易员并表示,在资金面转宽以及紧缩政策可能松绑的利好预期刺激下,转贴利率还将进一步下行.
"今天市场收(票)的多,卖(票)的少."广东一银行交易员称."如果全年信贷目标真的还是维持7.5万亿,那转贴利率肯定要继续跌."
以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:
1个月(%) 6个月(%) 一年(%)
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今日 9.8218/9.1800 10.3790/9.7689 11.5550/10.7000
上日 9.8520/9.2244 10.3805/9.7867 11.5550/10.7000
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变动 -3.02bp/-4.44bp -0.15bp/-1.78bp 0 bp/0 bp
票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).
**逆回购报价下跌**
而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.3402%,较上日6.3443%下跌.
部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):
1个月 3个月
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今日 3.1812/3.1082 3.2819/3.2119
上日 3.2002/3.1282 3.2959/3.2349
注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9