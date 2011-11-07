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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 15:29 BJT

〔金属期市〕期铜价格下跌,受欧元区债务危机忧虑的拖累

路透上海11月7日电---伦敦期铜周一下跌,延续前一日的跌势,因对于希腊组建联合政府缺乏细节、意大利融资成本上升的担忧加剧.

希腊总理和反对党领导人周日达成协议,将成立新联合政府批准欧元区援助协议.不过仍缺乏有关新政府架构和领导人选的细节.[ID:nCT0416522]

此外意大利局势的最新发展也令市场前景蒙阴.意大利总理贝鲁斯柯尼即将面临国会对公共财政状况的投票.该国政府未能成功实施改革以消除债务危机的威胁.

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