〔金属期市〕期铜价格下跌,受欧元区债务危机忧虑的拖累

路透上海11月7日电---伦敦期铜周一下跌,延续前一日的跌势,因对于希腊组建联合政府缺乏细节、意大利融资成本上升的担忧加剧.

希腊总理和反对党领导人周日达成协议,将成立新联合政府批准欧元区援助协议.不过仍缺乏有关新政府架构和领导人选的细节.[ID:nCT0416522]