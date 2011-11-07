〔中国债市〕现券收益率跌幅收窄,短暂盘整後仍有下行空间

路透上海11月7日电---中国银行间债市周一现券收益率跌势明显收窄,部分利率债收益率下午还出现小幅反弹.例行准备金缴款令机构买盘略显萎靡,但预计其冲击不会持久,现券向好的势头并未扭转,短暂盘整後收益率还有下行空间.

交易员并指出,短融等信用产品受资金面影响较小,机构青睐的高评级品种依然是交投热点,收益率下行的趋势并逐步向低评级品种蔓延.

"利率债(收益率)有点回调,前期涨势太猛,今天有点疲弱,...(信用债)比较坚挺,(收益率)还是下行态势,"华东一银行交易员称.

深圳一券商交易员并指出,"资金面总体是宽松的,债券行情还是会继续向好,(只是近期)空间暂时有限."

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).

中国银行间市场周一回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行例行存款准备金缴款并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.[ID:CN1200482]

剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.10元,对应收益率2.7046%,成交额为100.10亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.1059 3.5814

上日 3.1020 3.5003

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6225/3.5425

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1272/3.0592

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7679/3.7029 (完)

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