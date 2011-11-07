〔中国债市〕现券收益率跌幅收窄,短暂盘整後仍有下行空间

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透上海11月7日电---中国银行间债市周一现券收益率跌势明显收窄,部分利率债收益率下午还出现小幅反弹.例行准备金缴款令机构买盘略显萎靡,但预计其冲击不会持久,现券向好的势头并未扭转,短暂盘整後收益率还有下行空间.
交易员并指出,短融等信用产品受资金面影响较小,机构青睐的高评级品种依然是交投热点,收益率下行的趋势并逐步向低评级品种蔓延.
"利率债(收益率)有点回调,前期涨势太猛,今天有点疲弱,...(信用债)比较坚挺,(收益率)还是下行态势,"华东一银行交易员称.
深圳一券商交易员并指出,"资金面总体是宽松的,债券行情还是会继续向好,(只是近期)空间暂时有限."
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.本月5日因适逢周末则顺延至周一(7日).
中国银行间市场周一回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行例行存款准备金缴款并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.[ID:CN1200482]
剩馀期限不到一个月的国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.10元,对应收益率2.7046%,成交额为100.10亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.1059 3.5814
上日 3.1020 3.5003
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.6225/3.5425
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.1272/3.0592
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.7679/3.7029 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曾菱; 审校 张喜良
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9