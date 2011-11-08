《交易视点》中国债市本周料续走强,交易型投资者宜部分获利了结--中金

路透上海11月8日电---中国大型投行--中金公司最新利率周报预计，本周债市预计仍将延续上涨的走势，如果收益率进一步回落，建议交易型投资者将部分头寸获利了结，待市场收益率有一定回升後再度吸纳筹码。

**央行放松流动性节奏有加快迹象**

从基本面来看，本周三公布10月份宏观经济数据方面，通胀和经济增长低于市场预期的可能性更大，尤其是CPI同比涨幅如果低于5.5%、工业增加值同比低于13%，对市场仍会带来正面刺激作用。

从资金面来看，7天回购利率有望进一步下降至3.1-3.3%之间，1年期央票可能会出现小幅的一二级利差。我们认为央行对流动性的态度有进一步放松的趋势。

资金面宽裕加上债券供给量下降将使得本周发行的50年国债和第三期铁道债的发行利率延续大幅低于二级市场水平的局面，如果50年期国债发行利率低于4.2%，则10年期国债收益率就可能跌破3.7%，10年期政策性银行债收益率相应跌破4.2%。

不过投资者也需要关注後续的一些触发调整的潜在风险，如信贷增量超预期回升，食品价格的反弹以及欧债危机的阶段性缓和，尽管这些因素并不改变经济和通胀回落的中期趋势，但短期会对市场情绪产生一定的负面影响，尤其在收益率难以继续回落的情况下往往成为交易盘获利了结的导火索。

因此，如果本周收益率进一步回落，建议交易型投资者将部分头寸获利了结，待市场收益率有一定回升後再度吸纳筹码。

**PMI显示经济和通胀均加速下滑**

10月份官方PMI和汇丰PMI走势出现背离，前者显着回落而後者大幅反弹。但我们认为汇丰PMI回升不足以成为经济走势出现拐点的依据。官方PMI分项指标有以下几个变化值得关注，这进一步印证了我们对四季度经济加速下滑的判断。

第一，出口订单和进口都重新回落至50以下，且在购进价格持续下降的情况下采购量并没有回升，显示内外需都在收缩。

第二，产成品库存回升至50 以上，显示企业去库存压力重新增大。

第三，黑色金属和有色金属冶炼的PMI在10月份都跌破50，显示重工业增速明显放缓，这意味着工业增加值在未来有加速回落的风险。

PMI数据显示物价环比在四季度也开始呈现趋势性下降的特征，加上去年的高基数影响，同比有望加速下滑。前瞻性的来看，未来两个月PMI存在小幅跌破50的可能。

**一级主导二级格局延续**

从中债登的托管量数据来看，在10月份上涨行情中，债券增持量最高的是基金，而且应该以银行理财产品为主。而配置型机构银行和保险的增持量都不大，因为这些机构的资金成本都受到管制，所以在负利率环境下，存款和保费收入都受到银行理财产品的分流，增速出现大幅下滑。

但趋势而言，明年债券的需求主力可能会重新从基金转向银行和保险。此外，随着政策的进一步放松和回购利率的继续下降，获利模式将从依赖净价上涨过渡至息差交易，券商对债券的增持规模也会加大。(完)

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