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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 15:54 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元兑美元下跌,瑞郎受瑞士央行警告影响亦下滑

0743GMT---欧元兑美元EUR=下滑0.5%至1.3725美元,因希腊政治不确定性带来压力,同时市场愈发关注意大利情况.

瑞郎亦承压,此前瑞士央行表示,做好准备在必要时采取更多措施压低瑞郎汇率.[ID:nCT0417040]

美元兑日圆JPY=下跌0.1%至78.17日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 王丽鑫

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