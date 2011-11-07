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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:00 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑瑞郎升至逾两周最高,受瑞士央行总裁言论激发

路透伦敦11月7日电---欧元兑瑞郎升至盘中高点,此前瑞士央行总裁希尔德布兰德周日在一篇报纸专访中表示,如果经济前景及通缩情势发展导致有其必要时,瑞士央行已作好准备采取更多措施,拉低瑞郎汇率.[ID:nCT0417040]

欧元EURCHF=升逾1%至盘中高点1.23360瑞郎,为逾两周来最高.交易商指称瑞士企业的买盘也帮助推高欧元.(完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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