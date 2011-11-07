更正:〔路透基点〕山东晨鸣纸业9,000万美元三年期贷款将于年底前签署

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(更正:译文有误,内文第四段应为,荷兰合作银行、北欧联合银行、瑞典北欧斯安银行"和三井住友银行共同担任牵头行,而三井住友银行另担任独家簿记行和代理行",非"荷兰合作银行、北欧联合银行和瑞典北欧斯安银行共同担任委托主办行;三井住友银行为独家额度分配行兼代理行")
路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国造纸企业--山东晨鸣纸业的9,000万美元三年期贷款将在年底前签署.
消息人士称,七家银行现正在进行贷款文件审查,该贷款案于9月初启动,贷款额度于上月完成分配.
"交易签署时间将基于客户的要求.我们预计是在今年年底前,"一位消息人士说.
荷兰合作银行(Rabobank)、北欧联合银行(Nordea Bank)、瑞典北欧斯安银行(SEB)和三井住友银行共同担任牵头行,而三井住友银行另担任独家簿记行和代理行;第一商业银行和印度国家银行(SBI)为协办行;意大利Banca Monte dei Paschi di Siena银行为承办行.
之前报导,这笔贷款规模高于原定的8,000万美元,包括履约保证贷款(A部分)和母公司担保贷款(B部分).
晨鸣纸业及其全资子公司寿光美伦纸业有限公司为共同借款人.
A部分履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.B部分母公司担保贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.两部分贷款均有两年的宽限期和延期两年的选择权.
根据三年的还款日程,两部分贷款在第24个月时偿还20%,第30个月再偿还20%,在贷款期限结束时偿还馀下的60%.
若选择延期还款,两笔贷款均安排七次半年度非等额还款,首期还款20%,第二至第六个还款期均为12%,最後一期为20%.
所筹资金将用于设备采购.
2010年9月,该公司曾签署一项8,000万美元三年期贷款案.三井住友银行、北欧联合银行和法国兴业银行担任受托主办行,Banca Monte dei Paschi di Siena和永隆银行也有参与.
这笔贷款通过寿光美伦纸业有限公司筹借,平均期限2.7年,支付综合费用280基点,即较LIBOR加码250个基点.该贷款由香港上市公司山东晨鸣纸业提供担保,也拥有延期两年的选择权.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9