更正:〔路透基点〕山东晨鸣纸业9,000万美元三年期贷款将于年底前签署

(更正:译文有误,内文第四段应为,荷兰合作银行、北欧联合银行、瑞典北欧斯安银行"和三井住友银行共同担任牵头行,而三井住友银行另担任独家簿记行和代理行",非"荷兰合作银行、北欧联合银行和瑞典北欧斯安银行共同担任委托主办行;三井住友银行为独家额度分配行兼代理行")

路透香港11月7日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国造纸企业--山东晨鸣纸业的9,000万美元三年期贷款将在年底前签署.

消息人士称,七家银行现正在进行贷款文件审查,该贷款案于9月初启动,贷款额度于上月完成分配.

"交易签署时间将基于客户的要求.我们预计是在今年年底前,"一位消息人士说.

荷兰合作银行(Rabobank)、北欧联合银行(Nordea Bank)、瑞典北欧斯安银行(SEB)和三井住友银行共同担任牵头行,而三井住友银行另担任独家簿记行和代理行;第一商业银行和印度国家银行(SBI)为协办行;意大利Banca Monte dei Paschi di Siena银行为承办行.

之前报导,这笔贷款规模高于原定的8,000万美元,包括履约保证贷款(A部分)和母公司担保贷款(B部分).

晨鸣纸业及其全资子公司寿光美伦纸业有限公司为共同借款人.

A部分履约保证贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点,参贷费为310-340个基点.B部分母公司担保贷款利率为较LIBOR加码240个基点,参贷费为350-380个基点.两部分贷款均有两年的宽限期和延期两年的选择权.

根据三年的还款日程,两部分贷款在第24个月时偿还20%,第30个月再偿还20%,在贷款期限结束时偿还馀下的60%.

若选择延期还款,两笔贷款均安排七次半年度非等额还款,首期还款20%,第二至第六个还款期均为12%,最後一期为20%.

所筹资金将用于设备采购.

2010年9月,该公司曾签署一项8,000万美元三年期贷款案.三井住友银行、北欧联合银行和法国兴业银行担任受托主办行,Banca Monte dei Paschi di Siena和永隆银行也有参与.

这笔贷款通过寿光美伦纸业有限公司筹借,平均期限2.7年,支付综合费用280基点,即较LIBOR加码250个基点.该贷款由香港上市公司山东晨鸣纸业提供担保,也拥有延期两年的选择权.(完)