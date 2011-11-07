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亚洲 | 2011年 11月 7日 星期一 16:04 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶大跌逾3%,因泰国洪水蔓延加剧需求忧虑

路透东京11月7日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周一下跌逾3%,受累于需求忧虑加剧,此前有消息称泰国的洪水已进一步蔓延至汽车工厂所在的工业省份.

TOCOM指标期胶4月合约<0#2JRU:>下跌8.9日圆或3.1%,结算价报每公斤284.6日圆.该指标合约在下午盘中一度跌至283.8日圆.

上海期货交易所橡胶主力1月合约SNRF2下跌3.2%,至每吨26,540元人民币.周五收报27,410元.成交量为153万口.

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