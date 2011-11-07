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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:15 BJT

〔欧洲股市〕盘初下挫,因意大利政坛争拗又起

路透伦敦11月7日电---欧洲股市周一下跌,因意大利政坛争拗又起,加添债市问题蔓延的疑虑.

西班牙股市IBEX指数.IBEX下跌2.2%,意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌1.1%.(完)

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