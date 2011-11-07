《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦11月7日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:上周市场在经历大幅下跌後进入盘整,故彼时价格走势较为负面.本周市场基本开始处于守势.反弹力道变浅,且未突破日内阻力1.3855/1.3930美元.尽管在该水平遇阻,市场目前仍处于抛售状态.技术指标偏中性至负面.我们预计欧元将重拾跌势,至1.3381/60美元(9月末低位),然後是1.3145美元的低点.我们的长期目标是接近1.20美元,关键阻力位在斐波那契双重回档位和近期高位1.4250/55美元.

美元/日圆:在77.85/40日圆水平附近展现出持稳迹象,我们认为反弹可能性较大.该水平是9月高位和日本当局干预汇市後升势的50%回档位.市场仍在79.64日圆切入的四年趋势线下方.若突破该水准和55周移动均线切入位80.52日圆,才将确定反转形态.若未来升穿80.52日圆将上看年内高位85.53日圆.预计眼下77.50/40日圆区域将是日内支撑位.

欧元/英镑:上周大跌後,(8月低点)0.8644英镑的首道阻力位仍起到一定抑制作用.市场关注面集中在近期低点0.8536/31英镑和0.8540英镑的200周移动均线.该水平是重要支撑位,我们预计在此将出现一些获利了结.中期可能突破该水准下行.长期来看,若欧元/英镑跌破0.8535/30,将进一步跌至2008-2011年支撑线上的0.8353英镑.首道阻力位在8月低位0.8644英镑.重要阻力位仍在0.8830/86区域--此为上周和8月高位.(完)

--编译 洪曦;审校 程琳

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