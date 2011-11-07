《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透伦敦11月7日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:上周市场在经历大幅下跌後进入盘整,故彼时价格走势较为负面.本周市场基本开始处于守势.反弹力道变浅,且未突破日内阻力1.3855/1.3930美元.尽管在该水平遇阻,市场目前仍处于抛售状态.技术指标偏中性至负面.我们预计欧元将重拾跌势,至1.3381/60美元(9月末低位),然後是1.3145美元的低点.我们的长期目标是接近1.20美元,关键阻力位在斐波那契双重回档位和近期高位1.4250/55美元.
美元/日圆:在77.85/40日圆水平附近展现出持稳迹象,我们认为反弹可能性较大.该水平是9月高位和日本当局干预汇市後升势的50%回档位.市场仍在79.64日圆切入的四年趋势线下方.若突破该水准和55周移动均线切入位80.52日圆,才将确定反转形态.若未来升穿80.52日圆将上看年内高位85.53日圆.预计眼下77.50/40日圆区域将是日内支撑位.
欧元/英镑:上周大跌後,(8月低点)0.8644英镑的首道阻力位仍起到一定抑制作用.市场关注面集中在近期低点0.8536/31英镑和0.8540英镑的200周移动均线.该水平是重要支撑位,我们预计在此将出现一些获利了结.中期可能突破该水准下行.长期来看,若欧元/英镑跌破0.8535/30,将进一步跌至2008-2011年支撑线上的0.8353英镑.首道阻力位在8月低位0.8644英镑.重要阻力位仍在0.8830/86区域--此为上周和8月高位.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开