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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:13 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元和美元下跌,此前瑞士央行总裁警告或干预汇市

路透苏黎世11月7日电---周一瑞郎兑欧元和美元下跌.此前瑞士央行总裁再次表示,在必要情况下,央行准备好采取进一步措施来压低瑞郎.

瑞士央行总裁希尔德布兰德周日在一篇报纸专访中表示,如果经济前景及通缩情势发展导致有其必要时,瑞士央行已作好准备采取更多措施,拉低瑞郎汇率.

"否则的话,可能会导致通缩趋势,对经济造成强烈压力.如果经济前景及通缩情况发展导致有其必要,我们准备采取进一步措施,"他称.[ID:nCT0417040]

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