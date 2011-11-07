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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:26 BJT

〔欧元债市〕意大利/德国公债利差触及1995年以来最高,报481个基点

路透伦敦11月7日电---意大利/德国公债利差触及1995年以来最高,报481个基点,上周五收盘为455个基点.

意大利10年期公债收益率IT10YT=RR上涨21个基点至6.59%,为1997年来最高.(完)

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