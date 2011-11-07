《企业看点》--11月7日财务活动报导摘要(更新版)

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
(新增前两条)
路透班加罗尔11月7日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 法国回声报报导,法国电力集团(EDF)EDF.SA将对其与Veolia(VIE.PA)的合资能源服务企业增加持股,从34%增加至50%.[ID:nL6E7M7055]
* Times of India周一报导,印度政府在讨论将四家公共部门综合保险企业上市.[ID:nL3E7M700B]
* 南华早报报导称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.[ID:nCN1200438]
* 日经新闻报导称,东京证交所和大阪证交所8697.OS正处在合并谈判的最後阶段,旨在2012年秋季完成合并.[ID:nCT0416616]
* 一家报纸周日援引知情人士报导,瑞士私人银行宝盛集团BAER.VX提高了对RabobankRABO.UL所持瑞士银行SarasinBSAN.S股份的收购出价,现在发出全现金收购要约.[ID:nL6E7M6035]
* 据英国星期日泰晤士报报导,出价收购爱尔兰食品集团GreencoreGNC.I的是美国私募股权公司Clayton Dubilier & Rice.[ID:nL6E7M605A]
* 据彭博报导,亚洲最大服装连锁商Fast Retailing(9983.T)有意收购一家规模大于自身的美国或欧洲同业,因日圆升值提高了该公司的购买力.[ID:nN1E7A50AF]
* 据Rzeczpospolita日报周六援引未署名消息人士报导,欧元区最大的银行--Santander(SAN.MC)开出低于预期的价格,收购比利时银行KBC(KBC.BR)的波兰业务Kredyt BankBKRE.WA.[ID:nL6E7M5084]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李春喜;审校 杜明霞/艾茂林
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9