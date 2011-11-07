《企业看点》--11月7日财务活动报导摘要(更新版)

(新增前两条)

路透班加罗尔11月7日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 法国回声报报导,法国电力集团(EDF)EDF.SA将对其与Veolia(VIE.PA)的合资能源服务企业增加持股,从34%增加至50%.[ID:nL6E7M7055]

* Times of India周一报导,印度政府在讨论将四家公共部门综合保险企业上市.[ID:nL3E7M700B]

* 南华早报报导称,美国银行(BAC.N)正在考虑进一步减持在中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)的股份,该行曾在8月减持了一半的股份.[ID:nCN1200438]

* 日经新闻报导称,东京证交所和大阪证交所8697.OS正处在合并谈判的最後阶段,旨在2012年秋季完成合并.[ID:nCT0416616]

* 一家报纸周日援引知情人士报导,瑞士私人银行宝盛集团BAER.VX提高了对RabobankRABO.UL所持瑞士银行SarasinBSAN.S股份的收购出价,现在发出全现金收购要约.[ID:nL6E7M6035]

* 据英国星期日泰晤士报报导,出价收购爱尔兰食品集团GreencoreGNC.I的是美国私募股权公司Clayton Dubilier & Rice.[ID:nL6E7M605A]

* 据彭博报导,亚洲最大服装连锁商Fast Retailing(9983.T)有意收购一家规模大于自身的美国或欧洲同业,因日圆升值提高了该公司的购买力.[ID:nN1E7A50AF]

* 据Rzeczpospolita日报周六援引未署名消息人士报导,欧元区最大的银行--Santander(SAN.MC)开出低于预期的价格,收购比利时银行KBC(KBC.BR)的波兰业务Kredyt BankBKRE.WA.[ID:nL6E7M5084]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)