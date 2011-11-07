〔企业并购〕巴西Petrobras或出售日本Nansei Seikyu炼厂的全部股份

路透东京11月7日电---巴西国有企业Petrobras的执行长Jose Sergio Gabrielli周一表示,如果买家出价合理,该公司有意出售位于日本南部的Nansei Seikyu KK炼厂.

不过他表示,Petrobras还未就此做出决定.

Petrobras于2008年以约55亿日圆(7,100万美元)的价格从艾克森美孚(Exxon Mobil)旗下日本炼厂TonenGeneral Sekiyu(5012.T)手中购买了Nansei Sekiyu炼厂87.5%的股份,并于2010年10月从住友商事(8053.T)手中购得剩馀的股份.

Jose Sergio Gabrielli表示,将在未来两年半以内就是否出售Nansei Sekiyu炼厂股份做出决定.(完)