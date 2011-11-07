〔全球经济〕金砖四国准备好通过IMF帮助欧元区遏制债务危机--俄罗斯

路透莫斯科11月7日电---俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一表示,主要新兴经济体准备好通过国际货币基金组织(IMF)向欧元区提供金援,但作为回报希望稍早承诺的IMF改革可以实施.

罗夫的评论巩固了金砖四国--巴西、俄罗斯、印度以及中国和南非,在上周戛纳举行的G20峰会达成的应对欧债危机的立场.

其此番讲话也强调表明,俄罗斯排斥直接救济欧洲金融稳定机构(EFSF)的立场.俄罗斯是全球第三大外汇储备国.

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德定于周一前往莫斯科会见俄罗斯总统梅德韦杰夫,谈话内容预计围绕资金充沛的新兴经济体如何支持欧洲陷入困境的国家来遏制债务危机.(完)