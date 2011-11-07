〔全球经济〕金砖四国准备好通过IMF帮助欧元区遏制债务危机--俄罗斯

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透莫斯科11月7日电---俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周一表示,主要新兴经济体准备好通过国际货币基金组织(IMF)向欧元区提供金援,但作为回报希望稍早承诺的IMF改革可以实施.
罗夫的评论巩固了金砖四国--巴西、俄罗斯、印度以及中国和南非,在上周戛纳举行的G20峰会达成的应对欧债危机的立场.
其此番讲话也强调表明,俄罗斯排斥直接救济欧洲金融稳定机构(EFSF)的立场.俄罗斯是全球第三大外汇储备国.
国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德定于周一前往莫斯科会见俄罗斯总统梅德韦杰夫,谈话内容预计围绕资金充沛的新兴经济体如何支持欧洲陷入困境的国家来遏制债务危机.(完)
--编译 田建华;审校 白云
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9