〔中国债市〕人民币利率互换窄幅盘整,短期下行幅度料有限

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月6日
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
路透上海11月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周一窄幅盘整,交投清淡,银行上缴存准并未扰动宽裕的资金面.不过对流动性放松的预期偏强,令IRS走势偏软的看法亦升温,惟下行幅度可能有限.
上海一外资银行交易员表示,经过前期的多次调整,目前的现券收益率水平已调至相对低位,下行空间有限.预计IRS报价大幅下跌的可能性也不大.
"债券(收益率)下调空间也不是太多.如果IRS过分偏低,比债券低,也没有一个理由,"他指出.
对于本周IRS的表现,他认为,主要关注周三公布的中国10月宏观数据.
路透调查显示,10月中国居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1195996]
中国银行间市场周一回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行例行存款准备金缴款并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周一 3.4240/3.5340 3.1975/3.2950 3.2300/3.3300 3.3533/3.4533 3.2900/3.6550
周五 3.4120/3.5480 3.2358/3.3308 3.2750/3.3733 3.3767/3.4767 3.3560/3.6880
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变动 +0.0120/-0.0140 -0.0383/-0.0358 -0.0450/-0.0433 -0.0234/-0.0234 -0.0660/-0.0330
注:以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)
--发稿 冉莹; 审校 乔艳红
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠
路透首尔2月6日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市买超28亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 ^2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5 118.2 132.3 1 月26日 364.9