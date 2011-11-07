〔中国债市〕人民币利率互换窄幅盘整,短期下行幅度料有限

路透上海11月7日电---中国人民币利率互换(IRS)周一窄幅盘整,交投清淡,银行上缴存准并未扰动宽裕的资金面.不过对流动性放松的预期偏强,令IRS走势偏软的看法亦升温,惟下行幅度可能有限.

上海一外资银行交易员表示,经过前期的多次调整,目前的现券收益率水平已调至相对低位,下行空间有限.预计IRS报价大幅下跌的可能性也不大.

"债券(收益率)下调空间也不是太多.如果IRS过分偏低,比债券低,也没有一个理由,"他指出.

对于本周IRS的表现,他认为,主要关注周三公布的中国10月宏观数据.

路透调查显示,10月中国居民消费价格(CPI)同比涨幅降至5.5%,环比涨幅则大降至0.1%;工业生产者出厂价格(PPI)同比涨幅亦回落至5.7%,上月为6.5%.[ID:nCN1195996]

中国银行间市场周一回购利率CNREPO=CFXS企稳,银行例行存款准备金缴款并未令资金面承压.而货币政策松动预期利好因素在目前资金价格中已充分反应,市场在整固震荡中等待消息面新进展.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.4240/3.5340 3.1975/3.2950 3.2300/3.3300 3.3533/3.4533 3.2900/3.6550

周五 3.4120/3.5480 3.2358/3.3308 3.2750/3.3733 3.3767/3.4767 3.3560/3.6880

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变动 +0.0120/-0.0140 -0.0383/-0.0358 -0.0450/-0.0433 -0.0234/-0.0234 -0.0660/-0.0330

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2011年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,853.31亿元人民币,较8月的3,601.99亿元减少约两成.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)