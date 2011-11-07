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市场报道 | 2011年 11月 7日 星期一 16:45 BJT

〔欧洲股市〕欧元STOXX 50波动性指数升至两周高位,市场转而关注意大利

路透伦敦11月7日电---欧洲股市周一延续跌势,欧元STOXX 50波动性指数.V2TX上涨7.7%至两周高位,此前市场关注面转向意大利及该国是否能够避免进一步受债务危机拖累.

法国股市CAC 40指数.FCHI跌2.1%.西班牙股市IBEX 35指数.IBEX跌3.1%.意大利FTSE MIB指数.FTMIB跌2.4%.(完)

--编译 洪曦;审校 龚芳

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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